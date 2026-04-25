五稜郭公園で花見を楽しむ人たち＝25日午後、北海道函館市北海道や東北は25日、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」で巨大地震への「特別な備え」が求められる中、初めての週末を迎えた。情報の発表は昨年12月に続き2回目。「気を緩めず備えるだけ」。観光シーズンを迎えた地域では、前回の経験を生かし、関係者が誘導の方法を確認するなど、冷静な対応を見せる。大型連休と重なり、客足への影響を懸念する声も上がる。青森県