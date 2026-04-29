宮城県石巻市――。世界三大漁場の1つで三陸金華山沖の恵みに栄えた日本有数の港町だ。ここには、東日本大震災で壊滅的な打撃を受けた企業も多い。（株）ヤマニシ（TSRコード:141012153、石巻市）も大震災で窮地に陥り、会社更生法の適用を申請したが、不屈の再建を果たした。東日本大震災による被災と会社更生法の申請、そして再生に至るまで、同社はどのようなプロセスを歩いてきたのか。再生を決定付けた要素は何だったの