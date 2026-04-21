4月20日午後4時53分ごろ、三陸沖を震源とするマグニチュード7.7の地震が発生。青森県階上町で震度5強、ほかにも青森県、岩手県の各地で震度5弱を記録した。これにともない、気象庁は岩手県と青森県太平洋沿岸、北海道太平洋沿岸中部に「津波警報」を、宮城県や福島県などに「津波注意報」を発令した。それから1時間あまりが経過した午後6時17分、タレントのやす子がXを更新。《津波注意報＝避難、警戒津波警報＝即避難#