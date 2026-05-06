6日午後7時6分頃、神奈川県東部を震源とするマグニチュード4.2の地震が発生し、千葉県、東京都で最大震度3を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要6日午後7時6分頃、千葉県、東京都で最大震度3を観測する地震が発生しました。震源地は神奈川県東部(北緯35.4度、東経139.5度)で、震源の深さは約100km、地震の規模(マグニチュード)は4.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度3以上