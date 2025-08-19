万引き被害に悩むコンビニの悲痛な投稿がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】クラフトビールの品揃えに力を入れている江田島中央店

「検察からお手紙が。

以前捕まった万引き夫婦の刑罰が確定し、その結果内容を送付希望していたのが届きました。中身や内容は言えませんが、多数のお店でしていたのもあり重い結果でした。万引きは窃盗罪です。現行犯じゃなくても捕まります。必ず捕まります。捕まえます。軽い気持ちでやるな！」



と検察からの報告書を紹介したのはセブン-イレブン江田島中央店（広島県江田島市）の公式Xアカウント（@etajima711）。



少し前のデータだが、経済産業省が発表した2017年の「商業統計」によると国内の小売店における万引き被害額は、わかっているだけで年間およそ4600億円にのぼる。コンビニ業界でもその被害は深刻で、確実に経営を圧迫しているのだ。



今回の事件についてセブン-イレブン江田島中央店にお話を聞いた。



ーーどのような犯行だったのでしょうか？



江田島中央店：男女と小学生、未就学児子供2名での犯行で、初め夫婦と思っていまたが、後から内縁の関係だと聞きました。広島在住の女性の元にネットかゲームで知り合った男が来て同棲しているらしいです。



ーー被害は。



江田島中央店：当方は関連店が3店舗あり、その内の1店でポケモンカードを1箱盗まれました。店頭に出したばっかりなのにすぐなくなっていたのでおかしいと思い防犯カメラを調べてみると、違う商品を女が買い、その横で男が壁を作って子供にカードを1BOX渡し、そのまま子供が外に出ていくという家族ぐるみの犯行です。悪質だと判断し警察に被害届を出しました。



次の日、近隣の知り合いのセブンオーナーさんから「万引き家族が出たけどそっちは被害ない？」と連絡があり、当店だけではないと思い関連店2店舗も被害日の防カメを確認したところ、1店は3000円のぬいぐるみ、もう1店は付録メインの雑誌15000円を盗まれていました。商品を持ち、夫婦二人が抱き合いながらその間に置いた袋に入れる手口でした。



ーーかなり悪質です。



江田島中央店：連絡のあった他店のセブンでは、カード、化粧品などで数万円の被害と聞いています。全店でそれぞれ被害届を出し、警察に近隣の他コンビニチェーンにも確認した方が良いと進言し調べてもらったところ、他のコンビニでも犯行に及んでいたらしいです。



幸いにも防犯カメラに顔、車のナンバーまではっきり映っていたので解決は早いかなと思ってましたが、それから暫く警察から進展の話はありませんでした。1カ月後、ようやく警察から「他のコンビニで万引きで捕まった夫婦が同じ人物だったので江田島での犯行も追及する」と連絡がありました。また来るんではないかと常に警戒していたため、捕まった安堵感はありましたが、どうせ被害額は返って来ないだろうなという怒りと悲壮感もありました。



それから2カ月後に国選弁護士から連絡が入り、被害額を弁済したい連絡がありました。手間などかかってきますが、被害額だけでも返ってくるのならと受け入れました。それから数週間後、検察から電話があり、被害額の弁済をしたのが間違いないかの確認と、希望があれば裁判の結果を送る事が出来るけどどうしますかと話があったので、送ってくださいと答え、届いたのが今回ポストした封書になります。



中には刑の確定と、その内容を公にしないようにとの文言がありました。そのためXでは内容は公表していません。子供は女側の子供で、女の両親が引き取ったと聞いています。これが今回の大まかな全容になります。



ーー本件以外にも万引きの被害は深刻なのでしょうか。



江田島中央店：それほど多いわけではありませんがゼロではありません。ですが被害額の補填にはその10倍近い売上を立てないといけませんし、それを調べたり警察に行ったりと、人件費や手間など考えると実害は計り知れません。



犯人は「万引き」という言葉で軽く考えがちで、現行犯じゃないと捕まらないという認識をしていることがあります。軽い犯罪に見られがちですが、万引きは窃盗罪という重大な犯罪だと広く知れ渡ってほしいです。



ーー投稿に大きな反響がありました。



江田島中央店：信じられないくらいの反響がありビックリして、戸惑っています。ただ、たくさんの方に万引きが軽いものではないことが伝わり、同意を得てもらえたのでと思うと、ポストして良かったのかなと感じています。今回のポストで少しでも万引きに手を出す人が躊躇し、やめてくれればと思います。



◇ ◇



SNSユーザー達から数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。万引きは十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる窃盗罪。店に迷惑をかけるだけでなく、自らの人生も損ねてしまうものだという認識が少しでも広がって欲しいものだ。



なお今回の話題を提供してくれたセブン-イレブン江田島中央店ではクラフトビールを常時数十種類販売。人気のものからレアなものまでさまざま揃っているのでご興味ある方はぜひ足を運んでいただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）