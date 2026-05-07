手軽なのに本格的な味わいが楽しめるコンビニスイーツ。各社でクオリティが進化し続けているのを実感している人も多いのでは？ 今回は、ラインナップ豊富な【セブン-イレブン】から、「和スイーツ」をピックアップします。ほっとひと息つきたいカフェタイムの満足感をぐっと高めてくれるはず！ 高級感あり！ おもてなしのお茶菓子にも◎ 1つ目は、宇治抹茶を使用した抹茶あんと抹茶ホイップを生地でサンドし