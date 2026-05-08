セブンイレブン・ジャパンは、冷凍食品史上最大級のボリュームをうたう新商品「セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン」を、12日から全国のセブンイレブン店舗で順次発売する。総重量約810グラム、1595カロリーという圧倒的な食べ応えを実現し、専門店さながらの極太麺と濃厚ニンニク背脂スープを自宅で手軽に楽しめる商品として展開する。【写真】背徳感満載の圧倒的ボリューム「セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン」同商品は、冷