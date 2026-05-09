福島県郡山市の磐越自動車道で高校生２０人を乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込み、このうち１人が死亡し、１７人が重軽傷を負った事故で、福島県警に逮捕されたドライバーの新潟県胎内市、無職の男（６８）がこの数か月間に、別の交通事故を複数回起こしていたことが９日、捜査関係者への取材で分かった。運転能力や身体機能に支障がなかったか、福島県警が調べている。男は６日の事故について、制限速度８０キロの区