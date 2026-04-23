TikTokなどのSNSで大きな注目を集めている韓国発の新感覚アイス「3Dフルーツポップス」に、金属片が混入している可能性があるとして、販売会社のGold Starが2026年4月23日、同商品を自主回収すると発表した。この商品は、4月14日から全国のセブン-イレブンで先行販売されていた。だが23日19時時点で、同社の公式サイトから「3Dフルーツポップス」の商品ページが確認できない状態になっている。発表時点で健康被害の報告はなし「3D