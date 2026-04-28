セブンイレブンが創業52周年を記念し、「創業感謝祭」を開催する。第2弾となる「感謝割り」では、5月7日から9日までの3日間、午前5時から午前11時の朝限定で人気のパン6種類を税抜100円（税込108円）で販売する。【写真】練乳ミルククリームの香ばしフランスなど6商品対象商品には、4月にリニューアルされた「練乳ミルククリームの香ばしフランス」や「つぶつぶコーンマヨネーズ」などがラインアップ。いずれも通常価格から大