【セブン-イレブン】から、溢れんばかりのクリームを堪能できる新作スイーツが登場しています。今回注目するのは、見た目も華やかなサンドイッチと、厚みのあるホイップが魅力のパンケーキ！ どちらも、ひと口食べるだけでクリームの存在感を存分に感じられそうな仕上がりに、驚くかも。クリーム好きさんは、特に要チェックです。 見た目も食感も楽しいデザートサンド ふんわりとし