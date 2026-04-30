国内コンビニチェーンの明暗が分かれてきました。ファミリーマートとローソンは過去最高益を達成したものの、王者セブンイレブンの国内コンビニ事業はまさかの減益。多額の広告宣伝費を投じているものの、主力の加盟店売上が伸び切らず、利益が下押しされています。◆広告宣伝費が増加するも、日販は微増にとどまる2025年度、セブンイレブンの国内コンビニ事業は、営業利益が5.8％の減少でした。ファミリーマートは17.9％増、ロー