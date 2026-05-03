「最近は高加水でしっとりとした食感のパンや、甘さ控えめで日常的に食べやすいタイプが好まれる傾向にあります」【写真】パン職人が厳選、大手コンビニ3社の「イチオシ食パン」そう話すのは、料理研究家でパン職人の松本ゆうみさん。高加水のしっとりやわらか系が人気「“生食パン”も一つのジャンルとして定着しましたが、以前より価格は落ち着いてきました。また、健康志向の高まりから、米粉入りのパンを選ぶ人も増えていま