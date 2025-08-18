通信教育を手掛けるユーキャンは、「色鉛筆画講座」の教材をリニューアルする。

色鉛筆画は、初めての人でも始めやすい気軽なアート。繊細なタッチや温かみのある風合いが魅力で、日々の暮らしの中で“好き”を描いて楽しめる趣味として人気を集めている。お花、ペット、風景、スイーツなど、表現できる世界が広く、描くほどにその奥深さを実感できる。

ユーキャンの「色鉛筆画講座」の特長は、初心者でも無理なく始められるカリキュラムを用意。1本の線を引く練習からスタートし、色の重ね方などを基礎から丁寧に学べる。また、下絵が印刷されたワークブックを使えば、輪郭を描かなくても塗り絵感覚ですぐに始めることができる。

ワークブックには、「花」「風景」「動物」「スイーツ」など、多くの人に人気のモチーフを多数収録。描きたいテーマに出会えるから、楽しみながら続けられる。また、72色の色鉛筆をはじめ、厳選された画材も一式セットにした。豊富なカラーバリエーションで、表現の幅がぐんと広がり、リアルで温かみのある作品が仕上がる。

先生の手元を見ながら学べる動画レッスン付きで、陰影の入れ方や色の重ね方など、コツが直感的に理解できる。さらに、全4回の提出課題には講師からの丁寧な添削つき。個性を大切にしたコメントも励みになり、創作のモチベーションが自然と高まる。

［講座詳細］

教材内容：メインテキスト3冊（A4判・オールカラー）

副教材「レッスンDVD」1巻（約50分）、ワークブック1冊、見本写真シート（12作品分）、添削関係書類ほか

用具 色鉛筆セット（三菱ユニ72色）、トレーシングペーパー、練り消しゴム、鉛筆削り

標準学習期間：6ヵ月（受講開始から12ヵ月まで指導）

添削指導回数：あり（4回）

受講料：

一括払い︓3万9000円（税込）

分割払い︓3980円×10回（10ヵ月） 総計︓3万9800円

（すべて税込）

ユーキャン＝https://www.u-can.co.jp