サーキュラーエコノミー総合研究所(運営:メルカリ)は2026年5月18日、『物価高と新しい趣味や習い事に関する調査』の結果を発表した。同調査は2026年4月30日〜5月2日、全国の20代〜60代の男女1,030名を対象にインターネットで実施した。物価高と新しい趣味や習い事に関する調査新しいことをはじめることに対して影響20代〜60代の男女515人(一般調査)に、近年の物価上昇や生活費への懸念により、新しいことをはじめることに対して影