【UNIQLO：C】がセンス100点満点！ 大人が狙いたい！「新作ボトムス」

発売のたびに話題を呼ぶ【UNIQLO : C（ユニクロ：シー）】。この秋に向けた新作ボトムスも、今から注目しておきたいところ。大人の装いに自然と馴染み、日常にさりげないセンスを添える逸品がラインナップされています。今回はその中から、シルエットや素材にこだわった4本を厳選しました。秋本番を迎える前に、ぜひチェックしてみて。

季節感をぐっと高める上品デザイン

【ユニクロ】「フレアスコート」\3,990（税込）

スカートのように見えて、実はパンツ型のライニング付き。そんな遊び心あるスコートは、きれいめなコーデを楽しむのにぴったりの上品な一枚です。アシンメトリーなペプラムデザインが動くたびに揺れて、装いに自然な奥行きをプラス。あたたかみのあるウールブレンド素材がシーズンムードを引き寄せてくれます。シンプルなニットやジャケットを合わせるだけで、洗練されたコーデに仕上がりそう。9月上旬発売予定。

シックに着映えする主役級スカート

【ユニクロ】「プリーツロングスカート」\4,990（税込）

端正なプリーツにストライプ柄をのせた一枚は、秋の装いを上品にアップデートしてくれるアイテム。ワインとベージュの2色展開で、どちらもシックなトーンが大人のこなれ感を引き出します。スポーティーなアウターからきれいめカーディガンまで、合わせるトップスを選ばないのも魅力。シワになりにくい素材や、ゴムが見えないクリーンなウエストまわりで、きちんと感をキープしつつ快適に穿けそうなのも嬉しいアイテムです。9月上旬発売予定。

軽やかさと上品さを兼ね備えた一本

【ユニクロ】「キュロット」\3,990（税込）

タック入りのワイドなシルエットが特徴で、歩くたびにスカートのように揺れる、軽やかでエレガントな一本。クロップド丈で足元がすっきり見えるため、ショートブーツとも好バランス。落ち着いた3色のカラバリは、大人のスタイルにすっとなじみます。2WAYストレッチ素材に加えウエストはゴム仕様で、楽に穿けそう。

どの角度からも美しい立体フォルム

【ユニクロ】「コットンカーブアンクルパンツ」\4,990（税込）

ゆったりとしたカーブラインとアンクル丈のバランスが新鮮な一本。立体的なパネル切り替えが施されており、どの角度から見ても美しいフォルムを描きます。シルエットに存在感があるから、シンプルなトップスを合わせるだけで、シャレ感のあるスタイリングが自然と決まりそう。秋らしい4色のカラー展開も魅力のひとつです。伸縮性のあるカジュアルな素材感で、デイリーに気負わず取り入れられるのも嬉しいポイント。9月上旬発売予定。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S