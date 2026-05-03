■衰退を待つだけなのかかつて世界を席巻した「ものづくり大国・日本」の看板が、今、大きな曲がり角を迎えています。私たちが長らく誇りにしてきたトヨタやソニーといった巨大ブランド。しかし、その足元では、これまでの「成功モデル」が通用しない事態が確実に進行しています。2026年、ソニーがかつての主力だったテレビ事業を分離するというニュースは、一つの時代の終焉と、新たなフェーズへの移行を象徴しているかのようです