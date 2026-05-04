旭山動物園の飼育員の男が妻の遺体を焼却した疑いで逮捕された事件で、男が妻との生活に不満があったとの趣旨の供述をしていることが分かりました。旭山動物園の飼育員、鈴木達也容疑者は3月31日ごろ、園内の焼却炉で妻の由衣さんの遺体を焼却するなど損壊した疑いが持たれています。焼却炉からは由衣さんの遺体の一部が見つかっています。捜査関係者によりますと、鈴木容疑者が妻との日常生活に不満があったとの趣旨の供述をして