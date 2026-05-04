＜お腹減ったから新大阪駅で551の豚まん買って、車内で食べてたら隣のおっさんに言われた。「551は新幹線で食べちゃダメだろ」＞ 先日、実業家の河原由次氏が上記で始まる文章をXに投稿しながら「こういう自分の価値観をいきなり他人に押し付ける人、どう思う？」「新幹線で食べる人がいるから駅であったかい豚まん売ってるんだろ？」と訴え、大きな議論を呼んだ。 「夕方の新幹線なんか出張帰りのサラリーマンが、駅で