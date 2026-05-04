ゲッツGMが明かした村上獲得の舞台裏1年目からアーチを量産するなど、ホワイトソックスの村上宗隆内野手が見せる躍動に、獲得を決めたクリス・ゲッツGMを称える声が増えている。米スポーツ専門メディアの「ジ・アスレチック」は、村上獲得につながった“決断の裏側”を伝えた。同メディアのジョン・グリーン記者は1日（日本時間2日）、村上に関する記事を公開。取材で得たゲッツGMのコメントとともに、26歳主砲がチームに与え