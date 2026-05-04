愛知県豊橋市のアパートで、外国人とみられる男が部屋に立てこもりました。男の身柄は、先ほど確保されたということです。きょう午後3時20分ごろ、豊橋市のアパートで警察官が外国人とみられる不審な男に声をかけたところ、部屋に立てこもり「入ったら刺すぞ」と話したということです。部屋には他にもう1人いるとみられ、警察が説得を試みました。現場はJR豊橋駅から東へ6キロほど離れたところの集合住宅です。そして、警察により