今日4日(月・祝)は、山梨県で「吊るし雲」と呼ばれる雲が発生しています。今日4日(月・祝)は、全国的に風が強く、吊るし雲やレンズ雲が各地で見られています。吊るし雲が出現今日4日(月・祝)は、全国的に風が強く、千葉市では最大瞬間風速28.5m/sと、風に向かって歩けないくらいの強い風を観測しました。この強風の中、山梨県では「吊るし雲」と呼ばれる雲が発生しています。吊るし雲は、高い山の風下に現れる、空飛ぶ円盤のような