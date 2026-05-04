旭山動物園の焼却炉で複数の人骨のようなものが見つかり、警察は妻・由衣さんの遺体の一部だと判断しました。また、鈴木容疑者が調べに対し、妻・由衣さんとの「日常生活に不満があった」趣旨の供述をしていることも新たに分かりました。警察は夫婦間に何らかのトラブルがあったとみて、殺人の可能性も視野に捜査しています。