茂木外相は3日、訪問先のケニアで、高市首相が表明した「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」構想の進化を踏まえ、対アフリカ外交の柱を打ち出しました。「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」構想は、2016年8月、安倍元首相がケニアで開催されたアフリカ開発会議（TICAD）で初めて提唱しました。茂木外相は10年の時を経て、一層厳しさを増す国際情勢を背景に、各国の「自律性」と「強じん性」の強化が重要だとし、FOIPを進化