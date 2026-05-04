ASUSはノートPCモードとデュアルスクリーンモードを切り替えて使用できるデュアルディスプレイノートPCの「ASUS Zenbook DUO UX8407」を2026年4月16日に日本向けに販売開始しました。2025年モデルのUX8406から薄型軽量化するなどデザイン面の変更のほか、Intel Core Ultra X9 388H搭載で高性能AI処理も可能なスペックとのことなので、ASUSから借りることができたUX8407がどんな感じなのか実際に使用して撮影しまくってみました。AS