メイプル超合金カズレーザー（41）が4日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。憲法改正について私見を述べた。高市早苗首相が憲法改正にあらためて意欲をしめしたことについて、番組内のニュースで扱った。カズレーザーは「各新聞社であったり、テレビ局であったりの調査をみると、今までは調査をする、取材する団体で差があったけど、今回の調査だと、憲法改正について、ポジティブな意見が比較的多いなと思う