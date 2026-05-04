俳優の中尾明慶さんは5月3日、自身のInstagramを更新。妻で俳優の仲里依紗さんからの申し出を明かしました。【写真】中尾明慶、妻から「寝室を別にしたい」「これは別で！！！」中尾さんは「妻から寝室を別にしたいとの申し出がありました… これは私が悪いのでしょうか… でも私には記憶がございません」とつづり、1枚の写真を投稿。おなかを出し、隣のベッドに豪快に両足を投げ出して眠る中尾さんの姿が。寝る場所を奪われた仲さ