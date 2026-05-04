“大谷封じ”を成功させた選手をマーモル監督が絶賛【MLB】ドジャース 4ー1 カージナルス（日本時間4日・セントルイス）カージナルスは3日（日本時間4日）、本拠地でドジャースと対戦。1-4で敗れ同一カード3連勝とはならなかったが、大谷翔平投手は14打席無安打に抑えた。試合後、オリバー・マーモル監督は「タフなことなので、達成できてよかったよ」と“大谷封じ”を成し遂げた選手を称えた。ドジャース打線のキーマンとなる