一夜明け会見ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥と、弟でWBC世界バンタム級王者の井上拓真（ともに大橋）が3日、東京ドームで行われたダブル世界タイトルマッチから一夜明け、横浜市内の所属ジムで、兄弟そろって会見した。前夜の激闘を振り返る中、尚弥が拓真に放った「変態だな」とのひと言が、会見場の笑いを誘った。拓真は昨夜、尚弥と中谷潤人（M.T）の歴史的な一戦の前座で、WBC世界バンタム級