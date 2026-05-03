栃木県鹿沼市は５月から、ふるさと納税の返礼品に市内の自動車開発・製造会社「イケヤフォーミュラ」が手がけたレース用車両「フォーミュラカー」を加えた。寄付額は３１４２万９０００円で、市は「熟練の技術と情熱が込められた『メイドイン鹿沼』の誇り高き逸品。市内企業の技術力の高さを知ってほしい」とＰＲしている。返礼品のフォーミュラカー「ＭＥＦＩＦＺ―０２」は総排気量９９９ｃｃで、全長４・４１メートル、全