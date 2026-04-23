さまざまながんに効く「若返りホルモン」「海外ではハーバード大学やコペンハーゲン大学がこの分野で先進的な研究を行っていて、私たちもそれと並行する形で研究を進めてきました。運動すると大腸がんが予防できるメカニズムに着目して研究していたところ、それを発見できました。近年では、それが大腸がんを防ぐだけでなく、卵巣がんや前立腺がんにも効く可能性も報告されています」こう語る京都府立大学准教授の青井渉氏らが発見