「自宅に父親の遺体を遺棄した」と自首し逮捕された松島町の男の自宅から男性の遺体が見つかった事件で、警察は、男性が死亡したいきさつなどを調べています。4日朝、死体遺棄の疑いで送検された宮城・松島町松島の無職・斎藤幸司容疑者（46）は、2月上旬から5月3日までの間に、自宅に身元の分からない男性の遺体を遺棄した疑いが持たれています。斎藤容疑者は父親と2人暮らしで、2日に「自宅に父親の遺体を遺棄した」と塩釜警察署