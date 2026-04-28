AOKIとPEANUTS(ピーナッツ)のコラボレーション「AOKI＆TAKE CARE WITH PEANUTS」から、疲労回復ウェア「リカバリーケアプラス(R)」の春夏新作が2026年4月より登場。大好評シリーズに、5分袖7分丈パンツと、女性からの要望で新たに加わった5分袖チュニックの2タイプが仲間入り。デザインも機能もうれしい新作を紹介しよう。【画像】スケボーに乗ったスヌーピー、アイスを食べるスヌーピー…新作のかわいいプリントを見る男女兼用だ