「まるで血の海」――。【写真】この記事の写真を見る（2枚）戦後間もない東京で、歌舞伎界の名優の自宅が凄惨な現場と化した。一家5人が殺害され、2歳の幼児までもが命を奪われるという前代未聞の事件だった。5人を殺害した犯人とは？鉄人社の文庫新刊『戦後まもない日本で起きた30の怖い事件』よりお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）写真はイメージ©getty◆◆◆歌舞伎役者一家5人を殺害1946年（昭和21年）