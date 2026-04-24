マイオカイン――。聞きなれない人も多いだろうが、筋肉にまつわる最新研究では、これこそが老化を予防するカギとなることがわかってきた。このマイオカインはホルモンの総称で、一説には600種類以上もある。毎年のように発見されているが、物質としての働きが明確にわかっているのは50種類ほど。いずれも、認知症を防ぐ、がん細胞を死滅させるといった“若返り”効果が期待できるという。【前編記事】『「なぜ筋トレしているあの