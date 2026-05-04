野外音楽フェス『JAPAN JAM 2026』（5月2〜5日、千葉市蘇我スポーツ公園）の4日公演（DAY3）が、強風の影響により中止されることが発表された。【画像】『JAPAN JAM 2026』5月3日・4日の強風対策について（全文）同イベント公式SNSでは「本日5月4日（月・祝）のJAPAN JAM 2026は、強風の影響により、会場内の安全確保が困難と判断いたしました。加えて、交通機関のダイヤにも大幅な乱れが生じていることから、開催を中止とさせ