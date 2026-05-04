神奈川・イオンシネマみなとみらいで5月3日、「第4回横浜国際映画祭」の一環として劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の舞台あいさつが行われ、ゲスト声優の畑芽育とコナンくんに加え、蓮井隆弘監督、吉田剛志プロデューサーが登壇。満席のファンを前にトークを展開する中で、TVアニメに関する新情報が明かされた。【画像】5月2日、3日に横浜を熱狂させたコナンくんたち吉田プロデューサーは、30周年を迎えたアニメシ