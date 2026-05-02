足のストレッチをしていたはずなのに、なぜか急にシャットダウンしてしまって…？まるで電池が切れてしまったかのように突然動きを中断するおもしろい猫の光景は6千3百回を超えて表示され、770件以上のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：『足を伸ばして座っている猫』を見ていたら…突然すぎる『電池切れの瞬間』】 電池切れは突然に X（旧Twitter）アカウント『@surside_kny』に投稿されたのは、突然動きを止