近ごろ運動不足気味。運動したほうがいいと思っているけれど、かといって、しんどいことはしたくない……。そんな人にぴったりな運動プログラム、見つけちゃいました！ゆるっと始められる「ゆるジョギング」＋雨の日でもできちゃう「家トレ」で運動不足を解消しちゃいましょう。【どんなプログラム？】私は元々、運動が苦手なほう。走るのだけはわりと得意だけれど、疲れるのがイヤなので、積極的に走りたいとは思いません（笑）