TVアニメ『暗殺教室』再放送、新主題歌情報解禁！OPテーマはGENIC「ENDER」、EDテーマは七海うらら「Infinity karat」に決定！アーティストからコメントも到着！
現在放送中のTVアニメ『暗殺教室』再放送の第3弾OPテーマがGENICの「ENDER」、第2弾EDテーマが七海うららの「Infinity karat」に決定した。同楽曲は2025年10月より再放送の第2期第1話の放送回より使用され、放送開始に合わせ両楽曲の配信もスタートする。
原作は「週刊少年ジャンプ」にて2012年から2016年まで連載され、コミックの累計発行部数は2700万部を超えており、今なお多くのファンを虜にし続けている人気マンガ。2015年1月よりフジテレビほかにてアニメが放送され、2025年で放送10周年を迎える。
「暗殺教室」は10周年を記念したプロジェクトとして、『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』を始動。プロジェクトの柱となる3大アニバーサリー企画として、第1弾に2025年4月よりTVアニメ「暗殺教室」全47話がフジテレビほかにて1年かけて放送中。第2弾として、8月22日(金)22時〜24時にニッポン放送にて『TVアニメ10周年記念「暗殺教室」のオールナイトニッポン GOLD』の生放送が決定し、第3弾は後日発表となる。
新たにOPテーマを担当するGENICは、ダンス&ボーカルグループ育成プロジェクトa-genic PROJECTから選ばれた、avexのDNAを継承する男女7人組ダンス&ボーカルグループ。メンバーは、増子敦貴、西澤呈、雨宮翔、 西本茉生、金谷鞠杏、小池竜暉、宇井優良梨の7人から成り、増子敦貴はドラマ「体感予報」主演や、舞台「千と千尋の神隠し」ロンドン・上海公演にハク役として出演、小池竜暉は他アーティストへの楽曲提供で、=LOVE 『絶対アイドル辞めないで』作曲・編曲を手がけるなど、メンバー個々に俳優・作家・モデルなど多岐にわたる活躍をしており、振り幅の広いパフォーマンスが魅力のグループとして、今や国内のみにとどまらず海外からも注目されるアーティストとなっている。
そして新EDテーマを担当する七海うららは『リアルとバーチャルを行き来するパラレルシンガー』。2023年5月『ダイヤノカガヤキ』でavexからメジャーデビューし、パラレルな演出を取り入れたワンマンライブ“Parallel Show”を豊洲PITなどで開催。その他、第38回東日本女子駅伝大会応援ソング、アニメオープニング主題歌などを務め、挿入歌も担当した『世にも奇妙な物語 ’23秋の特別編』にて黄昏キエラ役で俳優デビューを果たすなど幅広く活動している。
GENICからは「内に秘めた熱さや友情を想起させる大変カッコいいロックナンバー」、七海うららからは「暗殺教室の物語と自分の過去の経験や想いを重ねながら、想いを込めた」とコメントも到着。
益々盛り上がるアニメ再放送と共に新たな楽曲とオープニング・エンディング映像に乞うご期待！
＜OPテーマ：GENIC 小池竜暉コメント＞
この度TVアニメ「暗殺教室」第3弾OPテーマ「ENDER」を制作させていただきました、GENICの小池竜暉です！
この素敵な作品のオープニングをGENICが担当させていただけること、本当に嬉しく思います。
内に秘めた熱さや友情を想起させる大変カッコいいロックナンバーになっております。ぜひご期待ください！
＜EDテーマ：七海うららコメント＞
この度エンディング・テーマを担当させていただきます、パラレルシンガーの七海うららです！
暗殺教室の物語と、自分の過去の経験や想いを重ねながら、楽曲を制作していただいた草野華余子さんと共に、想いを込めました。暗殺教室を彩る希望の色を添えられていると幸いです。
10周年3大アニバーサリー企画第1弾
TVアニメ「暗殺教室」全47話の再放送
フジテレビ：毎週木曜25:45-2615枠
カンテレ：毎週木曜26:45-2715枠
BSフジ：毎週火曜24:00-24:30枠
※TVer、FODにて放送翌日正午より1週間見逃し配信
主題歌
TVアニメ「暗殺教室」再放送 第3弾OPテーマ
「ENDER」/GENIC
作詞：小池竜暉, 雨宮翔
作曲：小池竜暉, 早川博隆, 柿迫ヒカル
編曲：柿迫ヒカル, 早川博隆
レーベル：avex trax
TVアニメ「暗殺教室」再放送 第2弾EDテーマ
「Infinity karat」/七海うらら
作詞：草野華余子
作曲：草野華余子
編曲： BLACK ALBATROSS
Sound produced by 草野華余子
レーベル： cutting edge
10周年3大アニバーサリー企画第２弾
TVアニメ10周年記念「暗殺教室」のオールナイトニッポンGOLD
8/22日(金)22時〜24時
ニッポン放送をキーステーションに全国ネットで生放送
詳細はこちら
https://www.ansatsu-anime.com/news/detail.php?id=1126387
©️松井優征／集英社・アニメ「暗殺教室」製作委員会2025
