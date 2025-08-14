TVアニメ『暗殺教室』再放送、新主題歌情報解禁！OPテーマはGENIC「ENDER」、EDテーマは七海うらら「Infinity karat」に決定！アーティストからコメントも到着！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

現在放送中のTVアニメ『暗殺教室』再放送の第3弾OPテーマがGENICの「ENDER」、第2弾EDテーマが七海うららの「Infinity karat」に決定した。同楽曲は2025年10月より再放送の第2期第1話の放送回より使用され、放送開始に合わせ両楽曲の配信もスタートする。

原作は「週刊少年ジャンプ」にて2012年から2016年まで連載され、コミックの累計発行部数は2700万部を超えており、今なお多くのファンを虜にし続けている人気マンガ。2015年1月よりフジテレビほかにてアニメが放送され、2025年で放送10周年を迎える。

「暗殺教室」は10周年を記念したプロジェクトとして、『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』を始動。プロジェクトの柱となる3大アニバーサリー企画として、第1弾に2025年4月よりTVアニメ「暗殺教室」全47話がフジテレビほかにて1年かけて放送中。第2弾として、8月22日(金)22時〜24時にニッポン放送にて『TVアニメ10周年記念「暗殺教室」のオールナイトニッポン GOLD』の生放送が決定し、第3弾は後日発表となる。

新たにOPテーマを担当するGENICは、ダンス&ボーカルグループ育成プロジェクトa-genic PROJECTから選ばれた、avexのDNAを継承する男女7人組ダンス&ボーカルグループ。メンバーは、増子敦貴、西澤呈、雨宮翔、 西本茉生、金谷鞠杏、小池竜暉、宇井優良梨の7人から成り、増子敦貴はドラマ「体感予報」主演や、舞台「千と千尋の神隠し」ロンドン・上海公演にハク役として出演、小池竜暉は他アーティストへの楽曲提供で、=LOVE 『絶対アイドル辞めないで』作曲・編曲を手がけるなど、メンバー個々に俳優・作家・モデルなど多岐にわたる活躍をしており、振り幅の広いパフォーマンスが魅力のグループとして、今や国内のみにとどまらず海外からも注目されるアーティストとなっている。

そして新EDテーマを担当する七海うららは『リアルとバーチャルを行き来するパラレルシンガー』。2023年5月『ダイヤノカガヤキ』でavexからメジャーデビューし、パラレルな演出を取り入れたワンマンライブ“Parallel Show”を豊洲PITなどで開催。その他、第38回東日本女子駅伝大会応援ソング、アニメオープニング主題歌などを務め、挿入歌も担当した『世にも奇妙な物語 ’23秋の特別編』にて黄昏キエラ役で俳優デビューを果たすなど幅広く活動している。

GENICからは「内に秘めた熱さや友情を想起させる大変カッコいいロックナンバー」、七海うららからは「暗殺教室の物語と自分の過去の経験や想いを重ねながら、想いを込めた」とコメントも到着。

益々盛り上がるアニメ再放送と共に新たな楽曲とオープニング・エンディング映像に乞うご期待！

＜OPテーマ：GENIC 小池竜暉コメント＞



この度TVアニメ「暗殺教室」第3弾OPテーマ「ENDER」を制作させていただきました、GENICの小池竜暉です！

この素敵な作品のオープニングをGENICが担当させていただけること、本当に嬉しく思います。

内に秘めた熱さや友情を想起させる大変カッコいいロックナンバーになっております。ぜひご期待ください！

＜EDテーマ：七海うららコメント＞



この度エンディング・テーマを担当させていただきます、パラレルシンガーの七海うららです！

暗殺教室の物語と、自分の過去の経験や想いを重ねながら、楽曲を制作していただいた草野華余子さんと共に、想いを込めました。暗殺教室を彩る希望の色を添えられていると幸いです。

『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』

10周年3大アニバーサリー企画第1弾

TVアニメ「暗殺教室」全47話の再放送

フジテレビ：毎週木曜25:45-2615枠

カンテレ：毎週木曜26:45-2715枠

BSフジ：毎週火曜24:00-24:30枠

※TVer、FODにて放送翌日正午より1週間見逃し配信

主題歌

TVアニメ「暗殺教室」再放送 第3弾OPテーマ

「ENDER」/GENIC

作詞：小池竜暉, 雨宮翔

作曲：小池竜暉, 早川博隆, 柿迫ヒカル

編曲：柿迫ヒカル, 早川博隆

レーベル：avex trax

TVアニメ「暗殺教室」再放送 第2弾EDテーマ

「Infinity karat」/七海うらら

作詞：草野華余子

作曲：草野華余子

編曲： BLACK ALBATROSS

Sound produced by 草野華余子

レーベル： cutting edge

10周年3大アニバーサリー企画第２弾

TVアニメ10周年記念「暗殺教室」のオールナイトニッポンGOLD

8/22日(金)22時〜24時

ニッポン放送をキーステーションに全国ネットで生放送

詳細はこちら

https://www.ansatsu-anime.com/news/detail.php?id=1126387

©️松井優征／集英社・アニメ「暗殺教室」製作委員会2025

関連リンク

TVアニメ「暗殺教室」公式サイト

https://ansatsu-anime.com/

GENICオフィシャルサイト

https://avex.jp/genic/

七海うららオフィシャルサイト

https://avex.jp/nanamiurara/