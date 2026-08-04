¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ª

リスアニ！
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『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』シリーズ 35周年フェス、2027年1月9日開催決定！ティザービジュアル公開＆最速先行チケット申込受付開始！
【その他の画像・動画等を元記事で観る】サンライズブランド作品のアニメ『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』シリーズ（以下、『サイバーフォーミュラ…
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女王蜂、TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』EDテーマ「星」CDが発売！約２年ぶりの更新となるWEBラジオ「qbラジオ #16」も公開！
【その他の画像・動画等を元記事で観る】女王蜂のNew Single「星」のCDが5日に発売。あわせて、WEBラジオ「qbラジオ #16」がYouTube/Spotifyにて公開…
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10月放送アニメ『パンどろぼう』より、OPテーマ＆EDテーマを収録した主題歌CDが10月28日にリリース決定！
【その他の画像・動画等を元記事で観る】シリーズ累計発行部数で圧倒的な人気を誇る大ヒット絵本が、ついにTVアニメ化！2026年10月よりNHK Eテレにて…
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FLOW、「＋ENCOUNT」のミュージックビデオ公開＆8月26日発ニューシングルの収録内容・詳細も解禁！
【その他の画像・動画等を元記事で観る】数々のアニメ・ゲーム関連タイアップ楽曲を手がけ、今年１月に日本人バンド史上初となる“ライブによる世界五…
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牧野由依、自身が作詞・作曲を手掛けたアニバーサリーソング「栞」を8月11日に配信リリース！同日には浜離宮朝日ホールにて周年記念ライブも開催！
【その他の画像・動画等を元記事で観る】2005年8月に劇場版「ツバサ・クロニクル〜鳥カゴの国の姫君〜」主題歌「アムリタ」でアーティストデビューを…
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『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』オリジナルサウンドトラック、ジャケット写真＆収録楽曲を公開！
【その他の画像・動画等を元記事で観る】カンテレ・フジテレビ系全国ネット“火アニバル!!”枠で現在放送中、世界中に熱狂的なファンを持ち、時代や世…
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TrySailの新たな一面がこの1枚に！ニューシングル「憧憬」に込めた想い、そしてファンとの10周年の打ち上げライブを終えた心境を聞いた。
【その他の画像・動画等を元記事で観る】8月5日にリリースされたTrySailのニューシングル「憧憬」。TVアニメ『落第賢者の学院無双〜二度目の転生、Sラ…
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大人気FX漫画『FX戦士くるみちゃん』2026年10月TVアニメ放送！キービジュアル＆ビジュアルPV大公開！くるみ（CV：鈴木愛奈）が歌うエンディング主題歌も初公開！
【その他の画像・動画等を元記事で観る】『FX戦士くるみちゃん』（原作：でむにゃん・作画：炭酸だいすき／コミックフラッパー連載）TVアニメが2026年…
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TVアニメ『性別「モナリザ」の君へ。』、ティザーPV公開＆メインスタッフも一部解禁！
【その他の画像・動画等を元記事で観る】TVアニメ『性別「モナリザ」の君へ。』のティザーPV・メインキャスト及びスタッフ情報が一部解禁された。アニ…
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映画『GROTESQQQUE-グロテスク-』劇中歌先行配信第二弾は、作詞・作曲にすりぃ、編曲にTAKU INOUEを携え、はしメロが歌う「ラブカルチャー」！
【その他の画像・動画等を元記事で観る】アニメ監督・アニメーターの錦織敦史とアニメーション制作スタジオCloverWorksのタッグで贈る、2026年11月6日…
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2.5次元アイドルグループ・ブラフラ、初の単独ライブ 1st CEREMONY 『翔命』を2027年1月30日（土）にZepp DiverCity(TOKYO)で開催決定！
【その他の画像・動画等を元記事で観る】2.5次元アイドルグループ・BLACK FLAP（ブラフラ）が、初の単独ライブとなる「BLACK FLAP 1st CEREMONY『翔命…
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King Gnu、TVアニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』OPテーマ「GO GHOST」のMusic Videoを公開！
【その他の画像・動画等を元記事で観る】King Gnuが、7月29日(水)00:00より配信スタートした新曲「GO GHOST」のMusic Videoを公開した。本MVはTVアニ…
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ハク。、TVアニメ『手札が多めのビクトリア』OPテーマ「一進」のOfficial Music Videoを公開！
【その他の画像・動画等を元記事で観る】ハク。がNew Single「一進」のMusic Videoを公開した。本楽曲は、TVアニメ『手札が多めのビクトリア』OPテー…
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絶望系アニソンシンガー・ReoNaが“愛”を歌う！TVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』オープニング主題歌「Amore」インタビュー
【その他の画像・動画等を元記事で観る】TVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』のオープニング主題歌となるReoNaのニューシングル「Amore」は、自らの…
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ReoNa、マレーシア・クアラルンプールにて開催された「CENTRAL26 in KUALA LUMPUR」に出演！
【その他の画像・動画等を元記事で観る】“絶望系アニソンシンガー”ReoNaが、8月1日（土）、マレーシア・クアラルンプールのZepp Kuala Lumpurにて開…
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イケメン役者育成ゲーム『A3!』、2026年9月2日発売のACT5!主題歌EP「それでも舞台は続いてく」ジャケット写真とオリジナル特典を公開！
【その他の画像・動画等を元記事で観る】イケメン役者育成ゲーム『A3!』より、2026年9月30日(水)に発売されるACT5!主題歌EP「それでも舞台は続いてく…
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矢野妃菜喜×立花日菜、コラボシングル「ハートリコシェ」10月28日発売決定＆予約受付開始！リリースイベントやオンラインサイン会の開催も！
【その他の画像・動画等を元記事で観る】矢野妃菜喜と立花日菜によるコラボシングル「ハートリコシェ」が、10月28日に発売することが決定した。本シン…
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シンデレラガールズ15周年記念イベント「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 15th ANNIVERSARY PARTY!!!! ~ for your ONE ~」開催決定！
【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年11月28日(土)、11月29日(日)に「Kアリーナ横浜」にて、「アイドルマスター シンデレラガールズ」の15周…
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ドイツ「AnimagiC 2026」にて5年連続「SACRA MUSIC FES.」開催！梶浦由記/FictionJunction、ASCA、SIREN starring IZUMI from SI-VISが出演し大盛況！
【その他の画像・動画等を元記事で観る】ソニー・ミュージックレーベルズ内の独立レーベルSACRA MUSICが、グローバル展開を目的として開催する「SACRA…
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TOOBOE、TVアニメ『ホタルの嫁入り』EDテーマを担当！新曲「夢心地」を収録したEPを11月4日にリリース、新アーティスト写真も公開！
【その他の画像・動画等を元記事で観る】TOOBOEの新曲「夢心地」が、10月9日（金）より全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて放送開始となるTVアニメ『…