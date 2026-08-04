¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ª

絶望系アニソンシンガー・ReoNaが“愛”を歌う！TVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』オープニング主題歌「Amore」インタビュー

【その他の画像・動画等を元記事で観る】TVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』のオープニング主題歌となるReoNaのニューシングル「Amore」は、自らの…