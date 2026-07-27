TVer
在京民放キー局5局が共同で立ち上げ、2015年10月26日よりスタートしたテレビ番組の広告付き無料配信サービス。
2026年8月8日
2026年8月7日
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『VIVANT』第11話の無料配信がTVer歴代最高を更新し1000万回突破
第11話の無料配信がTVerとTBS FREEの合計で1000万回再生を突破した
オリコンニュース
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蒼井優主演ドラマ、不倫の証拠が愛情の証拠に変わる可能性を考察
Smart FLASH
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森保ジャパンのキリンカップ初戦はエクアドル、15年ぶり優勝を目指す
日本代表は10月1日にエクアドルと対戦し15年ぶりの優勝を目指す
サッカーダイジェストWeb
2026年8月5日
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日本代表が9月24日にウルグアイと対戦、ファンから期待の声が続々
キリンチャレンジカップ2026で南米強豪と対戦する日本代表に注目が集まっている
FOOTBALL ZONE
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なんでも鑑定団に登場した明治の西浦焼、鑑定額が購入費の3倍超に
海外オークションで約30万円落札、諸費用込み100万円かかったとのこと
オリコンニュース
2026年8月4日
2026年8月2日
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堺雅人主演「VIVANT」第2シーズン第1話がTVer再生数で歴代最高を更新
配信開始後7日間で786万回超を記録し、歴代最高記録を更新した
スポニチアネックス
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「VIVANT」がTVer再生数を7日間で786万回突破 歴代最高記録を再び更新
第11話は7月26日放送分が7日間で786万回超の再生数を記録したという
オリコンニュース
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DAIGOが明かす子どもたちの言動「仲良し」「愛されパパ」と反響
2歳の長男がパパをいきなり「DAIGO」と名前で呼び始めたとのこと
ABCマガジン
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笑い飯・哲夫が過去ロケで吐血「肺が破れた」衝撃の過去明かす
夏場のロケでグラススキーに挑戦し仰向けのままプールに激突したという
オリコンニュース
2026年7月31日
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蒼井優主演「Tシャツが乾くまで」が3週連続で金曜ドラマ枠の最高記録を更新
第3話の無料配信再生数が374万再生を超え、3週連続で金曜ドラマ枠の歴代最高記録を更新した
スポニチアネックス
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VIVANTが驚異の642万再生を突破 silent抜きTVer歴代最高記録
配信開始から5日間でTVer歴代最高記録を更新する快挙を達成したとのこと
オリコンニュース
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「VIVANT」第1話がTVer単一エピソード再生数で歴代最高記録を更新
配信開始から5日間で642万再生を突破し、TVer歴代最高記録を更新した
スポニチアネックス
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『ザ・ノンフィクション』の婚活回が見逃し配信で歴代最高再生を記録
年収370万円・31歳介護福祉士の失恋を描いた回が114万回再生を記録
集英社オンライン
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『人間研究所』最終回SPが暴いた、編成と制作の食い違いとテレビ局の事情
制作側が重視した「深夜らしさ」と編成側の「全世代向け」方針が食い違ったとのこと
集英社オンライン
2026年7月29日
2026年7月28日
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反町隆史主演「GTO」がTVer初週369万再生を突破し歴代最高を記録
第1話のTVer再生回数が1週間で369万回を突破し過去最高を記録
オリコンニュース
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日本代表が9月28日にベネズエラと対戦、広島でキリン杯開催へ
広島エディオンピースウイング広島でベネズエラ代表と対戦する予定である
FOOTBALL ZONE