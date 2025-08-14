¡Ö¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¡×¤ËÆÍ¤¿Ê¤àÆüËÜ¤âÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡ª¥É¥¤¥Ä¤Î¾®¤µ¤ÊÂ¼¤ÇÊü¼ÍÀÊª¼Á¤Î¡ÖÃÏ²¼¿å±øÀ÷µ¿ÏÇ¡×¤¬Éâ¾å¡ÄÃÏ°è½»Ì±¤¿¤Á¤ÎÅÜ¤ê¤¬ÇúÈ¯¡Ú¸½ÃÏ¥ë¥Ý¡Û
Á´ÅÚ¤ÎÌäÂê¤¬¡¢¤Ê¤¼ÃÏ°è¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡ª¡¡½»Ì±¤Ï¤½¤¦ÅÜ¤ê¤òÏª¤Ë¤·¤¿¡£¸¶È¯Ää»ß¤ò·è¤á¤¿¥É¥¤¥Ä¤Çµ¯¤¤¿¡¢¡Ö³Ë¤Î¥´¥ß¡×ÌäÂê¤òÄÉ¤¦¡£
ºÇ½ª½èÊ¬¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â¼
¥É¥¤¥Ä¤Î¼óÅÔ¥Ù¥ë¥ê¥ó¤«¤é¹âÂ®Æ»Ï©¡Ö¥¢¥¦¥È¥Ð¡¼¥ó¡×¤òÀ¾¤Ø¸þ¤±¤ÆÌó3»þ´Ö¡£¿§Á¯¤ä¤«¤ÊºÚ¤Î²Ö¤¬ºé¤¸Ø¤ëÅÄ±àÃÏÂÓ¤òÁö¤êÈ´¤±¤ë¤È¡¢¾®¹â¤¤µÖ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤³¤³¤Ï¥É¥¤¥ÄËÌÀ¾Éô¤Ë¤¢¤ë¥Ë¡¼¥À¡¼¥¶¥¯¥»¥ó½£¤ÎÅìÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¿Í¸ý1200¿Í¤Û¤É¤Î¾®¤µ¤ÊÂ¼¡¦¥ì¥à¥ê¥ó¥²¥ó¤À¡£
Â¼Æâ¤Ë¤¢¤ë»ÜÀß¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÌÜ¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¤Ç¡Ö³ËÇÑ´þÊªÇÓ½Ð¡¢ÃùÂ¢»ÜÀßÈ¿ÂÐ¡×¤Ê¤É¤È¼ê½ñ¤¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿²£ÃÇËë¤Î¿ô¡¹¡£¼þÊÕ¤Î¤Î¤É¤«¤µ¤È¤Ï»÷¤Ä¤«¤Ê¤¤°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ä¤¬¤Æ¡¢Å´¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÇÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿µðÂç¤Ê·úÊª·²¤¬¸½¤ì¤¿¡£³ËÇÑ´þÊª¤ÎºÇ½ª½èÊ¬¾ì¡Ö¥¢¥Ã¥»¶¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥¢¥Ã¥»¡Ë¤À¡£
¥ì¥ó¥¬Â¤¤ê¤Î·úÊª¤ÎÃæ±ûÉÕ¶á¤Ë¤Ï¡Ö¥°¥ê¥å¥Ã¥¯ ¥¢¥¦¥Õ¡Ê¤´°ÂÁ´¤Ë¡Ë¡×¤ÈÂç¤¤¯Ä¦¤é¤ì¤¿Ê¸»ú¡£´í¸±¤Ê¾ì½ê¤ÇÆ¯¤¯ºî¶È°÷¤¬Ìµ»ö¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡£
·úÊª¤ò»£±Æ¤·¤è¤¦¤È¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤ë¤È¡¢¤¹¤°²£¤Ë¤¢¤ë¼é±Ò½ê¤«¤é´Æ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤ë¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£¤³¤ÎÃÏ²¼¿¼¤¯¤Ë¤ÏËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î³ËÇÑ´þÊª¤¬ÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡½¡½¡£
¤³¤Î½èÊ¬¾ì¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢³Ë¤Î¥´¥ß¤Î½èÊ¬¤ò½ä¤Ã¤ÆÁûÆ°¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¥É¥¤¥Ä¤Ï'11Ç¯¤ÎÊ¡Åç¸¶È¯»ö¸Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¢¥ó¥²¥é¡¦¥á¥ë¥±¥ë¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬Ã¦¸¶È¯¤òºÇ½ª·èÄê¤·¡¢'23Ç¯¤ËºÇ¸å¤Î¸¶»ÒÏ§¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î³Ë¤Î¥´¥ß¤ÎºÇ½ª½èÊ¬¾ì¤Ï¤¤¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¸¶È¯¤Ê¤É¤«¤é½Ð¤¿Äã¡ÁÃæ¥ì¥Ù¥ë¤Î³ËÇÑ´þÊª¤Ï¥É¥¤¥Ä¹ñÆâ¤ÇËäÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¤³¤³¥¢¥Ã¥»¤À¡£
¥¢¥Ã¥»¤Ï¤â¤È¤â¤È´ä±ö¹Û»³¤Ç¡¢'60Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç´ä±ö¤ÎºÎ·¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´ä±ö¤¬ºÎ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤éÊÄº¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹ñ¤¬»ÜÀß¤ò´Ý¤´¤ÈÇã¤¤¼è¤ê¡¢³ËÇÑ´þÊª¤ÎËäÀß¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¥¢¥Ã¥»¤ÎºÇ½ª½èÊ¬¾ì¤Ë¤Ï¡¢Ï¢Ë®Êü¼ÍÀÇÑ´þÊªµ¡´Ø¡ÊBGE¡Ë¤¬ÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥Ã¥»¤Ø¤Î³Ë¤Î¥´¥ß¤ÎÊÝ´É¤Ï'67Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø³ËÇÑ´þÊª¤Î½èÊ¬¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¡Ù¤È¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤¬ÃÏÃæ¤ËËä¤á¤ëºî¶È¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£´ä±ö¤ÎºÎ·¡¾ì¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÃÏ²¼750¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤Ç·ê¤ò·¡¤ê¡¢¤ª¤è¤½12Ëü6000¸Ä¤Î³ËÇÑ´þÊª¤¬Æþ¤Ã¤¿ÍÆ´ï¤òËä¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂÎÀÑ¤Ï4Ëü7000Î©Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ËµÚ¤Ö¡£Ãæ¿È¤Ï¸¶È¯¡¢°åÎÅ¡¢»º¶È³¦¤«¤é½Ð¤¿Äã¡¦Ãæ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊü¼ÍÀÇÑ´þÊª¤Ç¤¹¡×
½»Ì±¤¬ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤ËºÇ½ª½èÊ¬¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¤À¤¬¡¢½èÊ¬ÊýË¡¤ÏÅê´þ¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï½Åµ¡¤Ç¥É¥é¥à´Ì¾õ¤ÎÍÆ´ï¤òÍð»¨¤ËÅê¤²¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ä¡¢Éå¿©¤·¤¿ÍÆ´ï¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ä±öÁØ¤¬Êü¼ÍÀþ¤ò¼×ÊÃ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¿¤È¤¨ÍÆ´ï¤¬²õ¤ì¤Æ¤â³°Éô¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¸¦µæ¤¬ÌÜÅª¤Î¤¿¤á¡¢¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤ä¤êÊý¤Ë¤â¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á¡ÖÊü¤ê¹þ¤ßµ»½Ñ¡×¤Ê¤É¤È¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¤Ì¾Á°¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¾å¡¢ËäÀß¤ò»Ï¤á¤ëºÝ¡¢À¯ÉÜ¤Ï½»Ì±¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤ÇÈÂÆþ¤µ¤ì¤ëÂçÎÌ¤Î¶âÂ°À½ÍÆ´ï¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿½»Ì±¤¬Ãæ¿È¤ò¿Ò¤Í¤Æ¤â¡¢¥í¥¯¤ÊÀâÌÀ¤â¤»¤º¤ËÄÉ¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£»Ï¤á¤Ï¡Ö¸¦µæÍÑ¤Î»ÜÀß¡×¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼þÊÕ½»Ì±¤ËÀâÌÀ¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡Ö·ÑÂ³Åª¤ÊºÇ½ª½èÊ¬¾ì¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£'78Ç¯¤Þ¤Ç¤Î11Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢³Ë¤Î¥´¥ß¤ÏËä¤á¤é¤ìÂ³¤±¤¿¡£
À¯ÉÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤è¤¯¿Ê¤á¤é¤ì¤¿³ËÇÑ´þÊª¤ÎËäÀß¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤·'08Ç¯¤Ë¥¢¥Ã¥»¤ÏÌäÂê²½¤¹¤ë¡£¥É¥¤¥Ä¤Ç³ËÇÑ´þÊª¤Î¼èºà¤òÂ³¤±¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄ¸ýÍýÊæ»á¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö½£µÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿Êó¹ð½ñ¤Ç¡¢³Ë¤Î¥´¥ß¤¬ÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë1ÆüÅö¤¿¤ê1Ëü2000¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÃÏ²¼¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¿å¤¬³ËÇÑ´þÊª¤Ë¿¨¤ì¤Æ±øÀ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÅöÁ³¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤«¤é¤ÏÉÔ°Â¤ÈÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢ÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ²¼¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤À¸¶°ø¤Ï¡¢³ËÇÑ´þÊª¤Î½èÊ¬¾ì¤Î¤¢¤ëÅÚÃÏ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤ÊÃÇÁØÉôÊ¬¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏÈ×¤Ë·ä´Ö¤¬¤Ç¤¤Æ¿å¤¬Ï³¤ì½Ð¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢½èÊ¬¾ìÆâ¤ÇÏ³¤ì¤Æ¤¯¤ë¿å¤ò¥Ý¥ó¥×¤Ç¤¯¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÇÌäÂê¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ºòÇ¯¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÃÏ²¼¿å¤ÎÎ®Ï©¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢½èÊ¬¾ì¤Î¤µ¤é¤Ë70¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¿¼¤¤¾ì½ê¤ØÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¿å¤¬°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¾ì½ê¤Ç¿·¤¿¤Ê±øÀ÷¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢¿å¤Ç´ä±ö¤¬ÍÏ¤±¤ÆÃÏ²¼¤Ë¤¢¤ë½èÊ¬¾ì¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
「週刊現代」2025年08月18日号より
