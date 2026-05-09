自身のX更新プロ野球、ソフトバンクの黄金期を支えたクローザーの近影に驚きの声が広がっている。昨年の引退表明から8か月、激変した姿に「一瞬誰か分からなかった」「今こんな感じなんだ」と熱い視線が注がれた。野球ファンの視線を釘付けにした。引退後の姿で話題を呼んだのは、ソフトバンクとDeNAで活躍した森唯斗氏。2013年のドラフト2位で三菱自動車倉敷オーシャンズからソフトバンク入り。7年連続50試合登板の鉄腕とし