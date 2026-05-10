新日本プロレスは９日、江東区のＴＯＫＹＯＤＲＥＡＭＰＡＲＫで記者会見し「ＤＯＭＩＮＩＯＮ６．１４ｉｎＯＳＡＫＡ‐ＪＯＨＡＬＬ」（６・１４大阪城ホール）の主要対戦カードを発表した。ファンに公開した会見ではＮＥＶＥＲ無差別級選手権で“柔道金メダル”ウルフアロンの挑戦を受ける「Ｈ．Ｏ．Ｔ」成田蓮が登壇する予定だったが、ウルフの登場後に成田は現れず会見をボイコットした。５・２２「ドラディ