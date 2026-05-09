昔使っていた食器や扇風機も売れる「私の親は家の6畳一間に、大量のモノを抱えていました。片づけが面倒なので、不要品回収業者に10万円を支払って、すべて引き取ってもらったんです。でも、もったいないことをしたと、今では後悔しています。しかるべき業者に買い取ってもらったり、ネットで高値で売ったりできるモノが見つかったはずだからです」悔しそうにそう語るのは、自宅の片づけをきっかけに私物を売ることにハマり、『終