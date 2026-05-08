桜島で8日午後4時15分に爆発があり、噴煙が火口から3500ｍの高さまで上がりました。桜島の爆発的噴火はことし9回目です。 高く上がった噴煙は各地で捉えられていました。MBCスクープ投稿に視聴者の皆さんから頂いた映像や写真で噴火の様子をお届けします。 最初の映像は、鹿児島市与次郎で撮影されたものです。建物の向こうに湧き上がるように高く上がる噴煙の規模が伝わってきます。左下に小さく写る小学生と比べると、