記者会見する栃木県教育委員会の中村千浩教育長＝8日午後、宇都宮市栃木県立高で教員による盗撮事件が相次いだことを受け、県教育委員会の中村千浩教育長は8日、盗撮カメラの電波やレンズを感知する探知機20〜30台を購入し、県立中高や特別支援学校計75校に貸し出す方針を明らかにした。6月までの導入を目指す。中村教育長は定例記者会見で「より実効性のある安全点検につなげたい」と語った。学校での定期点検に加え、不定期