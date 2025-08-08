²áµîºÇÂ¿ÊÂ¤ß¤Î¡È¥¯¥ÞÈï³²¡É¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦¥Ò¥°¥ÞÂÐºö¼¼¤ËÂ¿¿ô¤Î¶ì¾ð¡Ö¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤íÌµÇ½½¸ÃÄ¤¬¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¥¯¥Þ¤ò»¦¤¹¤Ê¡× Ãæ¤Ë¤Ï2»þ´Ö¤ÎÅÅÏÃ¤â¡Ä¡Únews23¡Û
¥¯¥Þ¤ÎÈï³²¤¬Á´¹ñ¤ÇÁê¼¡¤°Ãæ¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ë¡Ä¡Ö¥¯¥Þ¤ò»¦¤¹¤Ê¡£»³¤ËÊÖ¤¹¤Ù¤¤À¡×¡Ö·§¤Î¶î½ü¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¿Í¤¬»¦¤µ¤ì¤¿¤¸¤ã¤Í¡¼¤«¤è¡×¤³¤¦¤·¤¿°Õ¸«¤¬Áê¼¡¤®¡¢Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥¯¥Þ¤ò»¦¤¹¤Ê¡£¡×¼«¼£ÂÎ¤Ë¼ÂºÝ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡È¶ì¾ð¡É¤ÎÆâÍÆ
¡Ö»¦¤¹¤Ê¡×¡ÖÌµÇ½½¸ÃÄ¡×¥¯¥Þ½ÐË×¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤ëÂ¿¿ô¤Î¡È¶ì¾ð¡É
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç½ÐË×¤¬Áê¼¡¤°¥¯¥Þ¡£6Æü¤â»³·Á¸©Äá²¬»Ô¤Ç81ºÐ¤Î½÷À¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤ÏÂÀ¤â¤â¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»¤¤ê½ýÄøÅÙ¤ÇÊâ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´Ä¶¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4·î¤«¤é7·î¤Þ¤Ç¤Ë¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤±¤¬¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿Í¤Î¿ô¤ÏÁ´¹ñ¤Ç55¿Í¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï²áµîºÇÂ¿¤ÎÈï³²¼Ô¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿2023Ç¯ÅÙ¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥¯¥Þ¤ÎÈï³²¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ï¤¤¤Þ¡È¶ì¾ð¡É¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤âÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»Ê¡ÅçÄ®¤Ç¤Ï¡¢7·î12Æü¡¢¿·Ê¹ÇÛÃ£Ãæ¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥Ò¥°¥ÞÂÐºö¼¼¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡¢Â¿¿ô¤Î¶ì¾ð¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
7·î12Æü¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¡Ö¤ªÁ°Åù¤¬·§¤Î¶î½ü¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤Þ¤¿¿Í¤¬»¦¤µ¤ì¤¿¤¸¤ã¤Í¡¼¤«¡¼¤è¡×
¡Ö¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤í¤Ã¤ÆÌµÇ½½¸ÃÄ¤¬¡×
7·î12Æü
¡Ö¥Ò¥°¥Þ·ÙÊó¤È¤«¤½¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤·¤Ê¤¤¤Ç¤µ¤Ã¤µ¤È·§¤ò¶î½ü¤·¤Ê¤è¡×
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¶î½ü ¶î½ü ¶î½ü¡×
7·î12Æü
¡Ö»Å»ö¤·¤Ê¤¤¤Ê¤éÂà¿¦¤·¤Ê¤µ¤¤¤è¡ª¡×
ÃËÀ¤ò½±¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Ï¡¢6Æü¸å¤Î18Æü¤Ë½»Ì±¤«¤é¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤Ç¡¢ÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶î½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¤³¤ó¤ÊÅÅÏÃ¤¬¡Ä
7·î18Æü
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¥¯¥Þ¤ò»¦¤¹¤Ê¡£¥¯¥Þ¤ò»³¤ËÊÖ¤¹¤Ù¤¤À¡×
7·î22Æü
¡Ö¿Í¤ò½±¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤À¤È¤«¡¢¤¤¤¤²Ã¸º¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ê¡×
7·î18Æü
¡ÖÆ°Êª¤¿¤Á¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ëã¿ì¤ÇÌ²¤é¤»¤ÆÆ°Êª±à¤ËÁ÷¤ê¡¢¤½¤Î»Ñ¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¡×
Ìó120·ï¤Î¡È¶ì¾ð¡É¤ò5¿Í¤ÇÂÐ±þ¡Ä¼«¼£ÂÎ¤â¶ìÎ¸
¿Í¤ò½±¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤òÍÊ¸î¤¹¤ë°Õ¸«¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿°Õ¸«¤ÏÃËÀ¤¬»àË´¤·¤¿7·î12Æü¤«¤é24Æü¤Î´Ö¤ËÌó120·ï´ó¤»¤é¤ì¡¢¥Ò¥°¥ÞÂÐºö¼¼¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«5¿Í¤Î¿¦°÷¤ÇÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¥Ò¥°¥ÞÂÐºö¼¼¡¡¿¹»³´²»Ë¤µ¤ó
¡ÖÃæ¤Ë¤Ï2»þ´Ö¤È¤¤¤¦ÅÅÏÃ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ô¾¯¤Ê¤¤¿¦°÷¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢Ê£¿ô²óÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤¬Íè¤ë¤È¡¢¶ÈÌ³¤Ë»Ù¾ã¤¬À¸¤º¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÌµÇ½½¸ÃÄ¡×¡ÖÂà¿¦¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡£
ËÌ³¤Æ»¥Ò¥°¥ÞÂÐºö¼¼¡¡¿¹»³´²»Ë¤µ¤ó
¡ÖÈðëîÃæ½ý¤Ë¶á¤¤¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¤Ä¤é¤¯´¶¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ò¥°¥ÞÂÐºö¼¼¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¯¥Þ¤ÎÊá³Í¤Ï¢§½ÐË×¾ì½ê¡¢¢§¿Í¤Ø¤ÎÉÕ¤¤Þ¤È¤¤¡¢¢§¿©³²¤Ê¤É¤Î¾õ¶·¤«¤éÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¢§¸ÄÂÎ¿ô¤Î´ÉÍý¡¢¢§¥¾¡¼¥Ë¥ó¥°´ÉÍý¡Ê¶õ´ÖÅª¤ÊÀ³¤ßÊ¬¤±¡Ë¤Ê¤É¤Ç¥¯¥Þ¤È¤Î¶¦Â¸¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¥Ò¥°¥ÞÂÐºö¼¼¡¡¿¹»³´²»Ë¤µ¤ó
¡Öº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¿È»ö¸ÎËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Å¬Àµ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Êá³Í¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Î°ÂÁ´¤äÀ¸³è¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ò¥°¥Þ¤ÎÍ³²Êá³Í¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¤â¤Ï¤ä¡È¥«¥¹¥Ï¥é¡É¤Î°è¡Ä¶ì¾ð¤Ø¤ÎÂÐ±þ
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¶ì¾ð¤ÎÅÅÏÃ¤Ë¤ÏÈðëîÃæ½ý¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¶µ°é·ÐºÑ³Ø¼Ô¡¡Ãæ¼¼ËÒ»Ò¤µ¤ó¡§
¤¢¤ëÌ±´Ö´ë¶È¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡¢²áµî3Ç¯´Ö¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ´ºº¤Ç¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢1°Ì¤Î¡ÖÄ¹»þ´Ö¹´Â«¤·¤ÆÆ±¤¸ÆâÍÆ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡×¤¬45%¶á¤¯¡¢¤¢¤È40%¶á¤¯¤¬¡ÖÉî¿«¤äË½¸À¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Þ¡¢ËÌ³¤Æ»¥Ò¥°¥ÞÂÐºö¼¼¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËÂÐºö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¼«¼£ÂÎ¤ä³Ø¹»¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥»¥¯¥¿¡¼¤Ç¤â¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÂÐ±þ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
Ãæ¼¼ËÒ»Ò¤µ¤ó
¶µ°é·ÐºÑ³Ø¼Ô
¶µ°é¤ò¥Ç¡¼¥¿¤ÇÊ¬ÀÏ
Ãø½ñ¡Ö²Ê³ØÅªº¬µò¤Ç»Ò°é¤Æ¡×