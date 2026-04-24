冬眠明けの春グマが各地に出没、岩手県紫波町ではついに犠牲者が出た。2026年4月22日放送の「DayDay.」（日本テレビ系）は春グマ出没を取り上げたが、クマは早くも人里に入り込んでいる。今年は早いクマの出没、過去10年は死亡例なかったのに番組は21日午前に岩手県紫波町の沢の近くで、行方不明者を猟友会とともに捜していた男性警察官がクマに襲われたことを紹介した。顔や腕などをかまれ病院に搬送されたという。クマは猟友会に